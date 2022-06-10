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انت الان تتابع خبر مبابي ينقذ فرنسا من خسارة محققة امام النمسا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-10 | 23:27
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تمكن منتخب فرنسا من التعادل بشق الأنفس أمام مضيفه النمساوي (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.
وتقدم منتخب النمسا بهدف أندرياس وايمان، في الدقيقة 37، وتعادل كيليان مبابي للديوك، في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات المجموعة الأولى من المستوى الأول، وبات منتخب فرنسا حامل اللقب مهددا بالخروج.
ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما يقبع نظيره الفرنسي في ذيل المجموعة، برصيد نقطتين.
وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات المجموعة الأولى من المستوى الأول، وبات منتخب فرنسا حامل اللقب مهددا بالخروج.
ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما يقبع نظيره الفرنسي في ذيل المجموعة، برصيد نقطتين.
ويتصدر منتخب الدنمارك الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد خسارته أمام كرواتيا التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط.
المحرر: سعد أحمد