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مبابي ينقذ فرنسا من خسارة محققة امام النمسا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-10 | 23:27

مبابي ينقذ فرنسا من خسارة محققة امام النمسا

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تمكن منتخب فرنسا من التعادل بشق الأنفس أمام مضيفه النمساوي (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.
وتقدم منتخب النمسا بهدف أندرياس وايمان، في الدقيقة 37، وتعادل كيليان مبابي للديوك، في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات المجموعة الأولى من المستوى الأول، وبات منتخب فرنسا حامل اللقب مهددا بالخروج.


ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما يقبع نظيره الفرنسي في ذيل المجموعة، برصيد نقطتين.

ويتصدر منتخب الدنمارك الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد خسارته أمام كرواتيا التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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