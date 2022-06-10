منتخب الجزائر ينعى لاعبه بلال بن حمودة

ونعى الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر على موقع "تويتر" بلال بن حمودة، لاعب نادي اتحاد العاصمة.

ورحل بن حمودة، رفقة صديقه، خلال حادث سير واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح اليوم، بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.



بعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

وكان بلال بن حمودة قد شارك مع منتخب الجزائر للمحليين يوم أمس الخميس، وسجل الهدف الثاني له من ركلة جزاء في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية (3-0)، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.



ويصنف بن حمودة كأحد أبرز اللاعبين الموهوبين في الدوري الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما تسبب في تواجده في صفوف منتخب "محاربي الصحراء" للمحليين في الفترة الماضية.