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منتخب الفراعنة يقفد اثنين من نجومه قبل مواجهة كوريا الجنوبية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-10 | 21:41

منتخب الفراعنة يقفد اثنين من نجومه قبل مواجهة كوريا الجنوبية

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الجمعة، خروج لاعبين من قائمته المقرر أن تسافر إلى كوريا الجنوبية غدا السبت.
ويستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة كوريا الجنوبية وديا، يوم 14 حزيران الجاري.

وخرج الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني للفراعنة، بسبب الإصابة.

كما يستمر غياب محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني، وبالتالي لن يلحقا بودية كوريا الجنوبية، بعد غيابهما عن مباراتي غينيا وإثيوبيا.


وكان منتخب مصر قد تعرض لهزيمة قاسية 2-0 أمام إثيوبيا أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2023، علما بأن الفراعنة فازوا في الافتتاح على غينيا 1-0.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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