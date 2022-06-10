بايدن: القوى الداعمة لـ"هجوم الكابيتول" لا تزال ناشطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر ”الكابيتول“، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، ”لا تزال تنشط اليوم“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.



وقال بايدن، من لوس انجليس غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس بأنه ذروة محاولة انقلابية: ”من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير لا تزال تنشط اليوم“.

وأعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي بيني تومسون، يوم الخميس، أن اقتحام مقر الكونغرس كان ”بـتشجيع من ترامب“.

وحذر عضو الكونغرس الديمقراطي تومسون من أن ”المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تشكل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية“.

وأضاف: ”الديمقراطية لا تزال في خطر.. المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد.. هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أميركا عظيمة“.