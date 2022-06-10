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إيران.. الحكومة تقدم مشروع قانون يسهل استخدام السلاح ضد المظاهرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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أرسلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروعًا لتعديل قانون استخدام الأسلحة من قِبل قوات الأمن والقوات المسلحة في الحالات الطارئة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”جوان“.

 

وذكرت الوكالة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة،أن ”حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت هذا المشروع إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)“.

 

وبموجب القانون الحالي، يُسمح لرجال الأمن، وجميع قوات إنفاذ القانون، باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن أثناء المظاهرات غير القانونية والمسلحة، وأعمال الشغب المسلحة، دون الرجوع إلى الضباط العسكريين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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