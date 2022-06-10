شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور تيسير مطر.. النائب محمد تيسير مطر يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام النائب البرلماني محمد تيسير مطر، اليوم الجمعة، حفلا لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة البساتين التعليمية، وذلك بمدرسة "صن اوف جلوري" الدولية، بحضور النائب تيسير مطر، ومدير إدارة البساتين التعليمية عبد العزيز حسن، وفاطمة حسان وكيل إدارة البساتين التعليمية.

وتم خلال الحفل تكريم الأوائل والطلبة المتفوقين ومديرى المدارس الذين ساهموا في تفوق الطلبة وتطوير المستوى التعليمي بمدارس البساتين.