شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: المحور السياسي يتصدر محاور الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، أن المقترحات التى تم رصدها حول الحوار الوطني وصلت إلى 386 مقترحا، موضحا أن المحور السياسي جاء على رأس هذه المقترحات حيث يوجد 70 مقترحا فى هذا المحور بنسبة 18 % من الإجمالي.

وأضاف ضياء رشوان، فى برنامجه "مصر جديدة" الذي يقدمه على قناة "etc"،: "المحور الثاني هو المحور الاقتصادي ضمن محاور الحوار الوطني حيث يوجد 57 مقترحا اقتصاديا.. وفى المرتبة الثالثة المحور الاجتماعي وصولا إلى باقي المقترحات".

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، الزيارات الخاصة بقيادات الأحزاب مستمرة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب للقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية، لتقديم التصورات والطلبات، مثل حزب مستقبل وطن والحزب المصري الديمقراطي وحزب الشعب الجمهورى وحزب الوفد، متابعا: "هذه الأحزاب تقدمت وهناك 10 أحزاب حصلت على مواعيد لزيارة الأكاديمية الأسبوع المقبل".