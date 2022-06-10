شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فريدة الشوباشى: الانفجار السكانى يهدد التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشى، إن هناك أطراف لا تريد أن ينجح الحوار الوطنى، لأنهم بالأساس لا يريدوا أن تنجح مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز: "كمصريين نلتف حول قائد عظيم"، موضحة أن الدعوة للحوار دليل على قوة الدولة، لأن الرئيس يقول "احنا بنعمل حاجات فتعالوا معانا اللى عنده فكرة تحسن من وضعنا ونتقدم أهلا وسهلا، وقول رأيك، ومحدش يدعو للحوار إلا وهو على كامل الاستعداد أنه يستمع للآراء المختلفة".

وأشارت "الشوباشي"، إلى أنها لو دُعيت للحوار الوطني، ستتحدث عن خطورة الانفجار السكاني، وضرورة إطلاق حملة توعية شاملة تبدأ حتى من الحضانة، لأن الانفجار السكاني يهدد التنمية في مصر.

وتابعت: "النمو السكاني والانفجار السكاني بهذه الطريقة الفوضوية أكثر حاجة ضد مصر وتقدمها، لأن 12 مليون طفل يتم استغلالهم، ويتم تجنيد بعضهم للمنظمات الارهابية والمدفوعة.. لازم اللى يجيب طفل يتكفل به حتى التخرج".