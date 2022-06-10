شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لجنة الحوار الوطني تلقت 386 مقترحا من الجهات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن الأمانة الفنية للحوار الوطني بالتنسيق مع الجهة المشرفة على الحوار أعدت تصورا أوليا بأرقام حول الطلبات مثل طلبات المشاركة ولدينا 47 طلب مشاركة.. و145 طلب وضع رؤية.. وطلبات اخري 36 بإجمالي 228 طلبا".

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "etc": "تم توجيه الدعوة إلى قرابة 400 جهة.. ولدينا 45 طلبات من الأحزاب.. و63 من المواطنين والمجتمع المدني 25 طلبا او مقترحا.. والمصريين بالخارج طلبين.. والبرلمانيين 12.. وطلب من البنوك.. وطلبين من رجال الدين.. ومن الإعلاميين 43.. ومن النقابات 9.. وطلب من الوزارة.. وطلبين من هيئة عامة.. وإجمالي الطلبات المقدمة 203".

وتابع ضياء رشوان: "المحاور الخاصة بالطلبات والاقترتحات شملت: الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والإعلامي والصحي والأمنى والصناعي والتشريعي والزراعي والمجتمع المدني والمحور البيئى والرياضي والسياحي بإجمالي 386 مقترحا".