شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بحى شرق شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، لمناقشة تكثيف الجهود من أجل حل مشكلة القمامة وخطة الحي في المرحلة القادمة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز استمرار متابعته للخطوات المتخذة من أجل حل مشاكل المواطنين واستمرار التعاون مع كافة الجهات التتفيذية في ذلك، على أن يتم متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي شرق شبرا الخيمة وما تتضمنه من مشروعات رصف طرق وتركيب بلاط الإنتر لوك في مناطق مختلفة بالحي.

وكان النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان، عقد اجتماعا من قبل مع اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهشام العتموني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وكافة المسؤولين عن قطاعات المتابعة والطرق والكهرباء والمشروعات والمياه والصرف الصحي بحي غرب شبرا الخيمة، لاستعراض ما تم إنجازه من خطة العام المالي الحالي، والمشروعات التي سيتم إدراجها في العام المالي القادم (2022- 2023)، منها ضم مجموعات من شوارع المناطق المختلفة بالحي لتركيب بلاط الانتر لوك، ورصف شوارع أخرى، وكذلك تركيب كشافات إنارة وزيادة صناديق القمامة، ومعدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة كوبري المشاة بالفرنواني وسلم مشاة ميت نما وإدراج شبكة الصرف الصحي بالشرقاوية.

كما تم مناقشة احتياجات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لتخفيف كثافات الفصول الدراسية، كما استمع لعرض ما تم من وحدة حقوق الإنسان بحي غرب شبرا الخيمة، وخططها القادمة ليتم متابعة تنفيذها.