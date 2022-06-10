إثيويبا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن سد النهضة والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، أن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، أن تصريحات السفير بيكيلي تسلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، بأن ملء سد النهضة للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام، مضيفاً: "قلنا منذ بدء بناء السد أن المحادثات الثلاثية ستستمر".

وفشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى ابرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.