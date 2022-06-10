شكرا لقرائتكم خبر عن النائبين تيسير مطر ومحمد تيسير مطر يشاركان في حفل تكريم اوائل الشهادة الاعدادية بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، فى حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بدار السلام، والذي أقامه حسام العمدة صاحب مدارس الأندلس، وأقيم بحضور النائب تيسير مطر، ومحمد عطية، وكيل أول وزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والعميد إيهاب المعزاوي، مأمور قسم دار السلام، وحسن الصعيدي، مدير إدارة دار السلام التعليمية، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، وتاج مطر، صاحب مدارس "مطر سكول".

وجرى كذلك خلال الحفل تكريم المعلمين ومديري المدارس الذين ساهموا في تفوق الطلبة ورفع المستوى التعليمي بمدارس دار السلام.

ومن جانبه، وجه النائب محمد تيسير مطر الشكر إلى حسن الصعيدي مدير الإدارة، وحسام العمدة صاحب مدارس الأندلس، على جهودهم المستمرة في دعم الطلبة وتكريم المتفوقين وتشجيعهم بشكل مستمر.