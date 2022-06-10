«الحركة المدنية» ترفض أول إجراء من «إدارة الحوار الوطني» بسبب ضياء رشوان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني، يوم الأربعاء الماضي، الذي أعلن خلاله تعيين ضياء رشوان، منسقًا عامًا للحوار، والمستشار محمد فوزي أمينًا عامًا له.

وقالت «الحركة المدنية»، في بيان رفضها، إنها اجتمعت، مساء أمس الخميس، بمقر حزب المحافظين بجاردن سيتي، واتفقوا بالإجماع على عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري، واعتبرته يمثل نهجًا أحاديًّا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، التي امتدت على مدار الشهر الماضي، وأن المشاورات لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية، منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أوردت في بيانها ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت، الأربعاء الماضي، تسمية الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقًا عامًّا لجلسات الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي أمينًا عامًّا للجنة الفنية للحوار، على أن تبدأ جلسات الحوار في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأكد المجتمعون وفقًا لبيان الحركة تجديد التزامهم القاطع بالبيان السابق للحركة (الـ8 من أيار/مايو الماضي) باعتباره الحد الملزم لهم جميعا سياسيا وأخلاقيا للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة.

ويتكون ما يُعرف بـ“تجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية“، من 6 أحزاب، هي (الكرامة والمحافظين، والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)) ، والوفاق الوطني.

وكانت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، قد أصدرت في الـ8 من شهر مايو الماضي بيانا، أكدت فيه قبول دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحوار، شرط أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ.