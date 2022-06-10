لأول مرة بالمملكة.. السعودية تلغي إلزامية المرأة بتغطية شعرها وعنقها في هذه الحالة

الشارقة - اميمة ياسر - قررت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

وفقا لجريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، نصت المادة «12» على أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة «10» من النظام هي اللجنة الفرعية، فيما نصت المادة «17» الفقرة «أ» على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، مع تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة.

في المقابل كانت تنص المادة الـ 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية السعودية، على أنه «يجب أن تكون الصورة الشخصية بالنسبة للمرأة خالية من أي زينه مع تغطية شعر الرأس والعنق»، لكن تلك العبارة حذفت من التعديل الجديد.

في حين نصت الفقرة الثانية على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.