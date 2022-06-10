شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن جهود الحكومة للحد من عمالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب مناقشة عامة بشأن جهود الحكومة للحد من عمالة الأطفال في مصر.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت من قبل باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بشأن استغلال عربات القطارات ومحطات القطارات والتذاكر فى الإعلانات التجارية لصالح تطوير السكك الحديدية والمحطات.

وأضافت النائبة رشا فايز كليب، أن ذلك على ضوء مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفى ظل حاجتنا الماسة لتطوير قطاع السكك الحديدية واستكمالًا للجهود المبذولة من الدولة فى هذا القطاع الحيوى الهام، موضحة أنها اقترحت وضع خطة لطرح محطات القطارات وعربات القطارات وتذاكر القطارات لاستغلالها واستثمارها إعلانيًا، ضمن خطة شاملة للاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة فى أعمال الدعاية والإعلان والتى تشمل الأراضى والمنشآت ومحطات القطارات وأسوار السكك الحديدية والقطارات المتحركة والتذاكر.