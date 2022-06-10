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حددت السبب.. نائبة: البرلمان لن يستطيع مراقبة الأموال المخصصة بقانون الأمن الغذائي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية هو تهديم الى ركن مهم من أركان بناء الدولة، مشيرة الى عدم قدرة البرلمان في مراقبة الأموال التي تم تخصيصها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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