انت الان تتابع خبر حددت السبب.. نائبة: البرلمان لن يستطيع مراقبة الأموال المخصصة بقانون الأمن الغذائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية هو تهديم الى ركن مهم من أركان بناء الدولة، مشيرة الى عدم قدرة البرلمان في مراقبة الأموال التي تم تخصيصها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.

