انت الان تتابع خبر في الذكرى السنوية لفاجعة سبايكر..ذوو الشهداء يطالبون الحكومة بانصافهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بالذكرى السنوية لفاجعة سبايكر ذوو الشهداء والجرحى يطالبون الحكومة بانصافهم

صرخات وجع وانين الم بالذكرى السنوية ليوم سبايكر العديد من العائلات هنا فجعت باستشهاد ابناها،،لكن النتيجة كانت دون حقوق ورعاية للمئات من الارامل والايتام والامهات الثكلى



مؤسسة الشهداء رمت الكرة بملعب التخصيصات المالية،،اما فقرة المئة وخمسين مليار دينار بقانون الامن الغذائي فقالت بانها جاءت لشراء اراض واعادة فتح مقابر جماعية