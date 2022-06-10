انت الان تتابع خبر انسحابات واعتراضات : الامن الغذائي لم ينصف بعض المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد جدلٍ استمر لاشهرٍ طويلة مجلس النواب ينهي فصله التشريعي بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بالمجمل وسط اعتراضات نيابية وصفت القانون بالمخالف وغير المنصف لبعض المحافظات

باغلبية النواب قانون الدعم الطارئ للآمن الغذائي يجتاز عتبة الخلافات نحو التصويت لينهي فصلا حادا من النقاشات وبهذا يكون العراق مؤمنا غذائيا وكهربائيا بتخصيص مالي مقداره خمسة وعشرون ترليون دينارٍ، يتضمن مبالغ لشراء الغاز الايراني ودفع مستحقات الفلاحين وتامين مفردات البطاقة التموينية.



تمرير القانون باغلبية النواب لا يعني ان الجميع صوت راضيًا فهنالك كتل نيابية داخل الاطار التنسيقي انسحبت من الجلسة اعتراضا على رفع بعض المواد واخرى امتنعت عن التصويت كالكتل الكردية وتحديدا على فقرة تنمية الاقليم احتجاجا على عدم ادراج محافظات اقليم كردستان ضمن المادة.

وعلى الرغم من الاعتراضات النيابية التي وصلت الى حد التلويح بالذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون الا ان المعطيات وبحسب اللجنة القانونية النيابية تؤكد عكس ذلك فالقانون مُرر ولا يمكن الطعن به.