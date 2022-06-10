شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: روسيا تبحث عن نقاط ضعف الدفاعات الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أولكسندر موتوزيانيك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة إن روسيا تبحث عن نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية قرب نهر سيفيرسكي دونتس في شرق البلاد.

وصرح للتلفزيون الرسمي بأن القوات الروسية لم تتخل عن محاولات تنفيذ عمليات اقتحام في المنطقة.

وإذا سيطرت روسيا على مدينتي سيفيرودونتيسك وليسيتشانسك الواقعتين على النهر فسوف تسيطر على سائر أنحاء لوجانسك، أحد الإقليمين الانفصاليين في منطقة دونباس التي تطالب بها روسيا لصالح الانفصاليين.

وقال موتوزيانيك إن الوضع أكثر هدوءا في جنوب أوكرانيا حيث تحاول روسيا بسط حكمها على المنطقة التي تحتلها وتمتد من خيرسون حتى زابوريجيا.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.