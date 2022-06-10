شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السمعة وحسن السلوك.. أهم شروط الحصول على الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26لسنة 1975، على اشتراطات عديدة للحصول على الجنسية المصرية، بجانب العديد من القضايا التى حسمها القانون فيما يتعلق بمنح الجنسية للأجانب والحالات التي بموجبها يتم سحبها منك إذا ارتكبت بعض المخالفات التى قد تحرمك منها.

ومن أهم الشروط التى لابد من توافرها في الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، ما يلى:

1.اشترط القانون أن يكوم الراغب في الحصول على الجنسية أن حسن السلوك ومحمود السمعة.

2. كما اشترط القانون على ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.ألا يكون عاطلا ويكون لدية وسيلة مشروعة للكسب