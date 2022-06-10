المجر: حظر الغاز الروسي سيدمر اقتصاد أوروبا

10 يونيو , 2022 بودابست: قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة. وأضاف في تصريحات للإذاعة العامة أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو أيار سيصل إلى ما بين 15 و16 %.

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