تأكيد جديد على بقاء موهبة برشلونة

وقال مينديز في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، عقب اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي والإدارة الرياضية "لا يريدون بيع نيكو على الرغم من وجود عروض".

وأضاف "نيكو سيبقى في برشلونة، لكننا تحدثنا عن العديد من اللاعبين، كل شيء سار على ما يرام".



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المصادر داخل النادي، أكدت أن رحيل نيكو غير مستبعد، لكن على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي.

وتابعت "نيكو نفسه لا يريد قضاء وقت طويل دون خوض مباريات، وسيوافق على الإعارة إذا كان اتجاه تشافي منحه دقائق قليلة للمشاركة".

ويدرك نيكو، صعوبة اللعب بشكل مستمر في برشلونة، في ظل وجود العديد من لاعبي خط الوسط مثل دي يونج وبيدري وجافي.

وأفادت الصحيفة، بأن الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكدا في حالة نيكو، أنه من المستبعد بيعه بشكل نهائي هذا الصيف.