ديانا حداد ترّد على جدل اعتناقها الإسلام حديثاً(فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - علّقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على الجدل الذي أثارته صورة لها في الحرم المكي الشريف، حول اعتناقها الإسلام حديثاً.



وقالت حداد في تسجيل صوتي لبرنامج "et بالعربي"، إن الصورة المتداولة لها قديمة، وتم إلتقاطها قبل 5 سنوات أثناء أدائها مناسك العمرة. وأضافت: "جالي ردود فعل كتير وإيجابية أسعدتني جداً، ولكن الصورة من 5 سنين كنت بعمل العمرة، وكان معي بنتي الصغيرة، ودلوقتي طولها صار قدي".



واختتمت ديانا حداد كلامها مؤكدةً: "بكل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق، وأحب أن أوجه رسالة لبعض الناس اللي بتداول أي خبر، المفروض يكون في مرجعية لصاحب العلاقة، للتأكيد على صحة الخبر، لأن الخبر قديم، بس بكل الأحوال الحمد لله".