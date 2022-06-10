تحطم طائرة أمريكية بثاني حادث من نوعه خلال يومين

وأعلنت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة من طراز "إم في 22 أوسبري.

ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة "إل سنترو" للطيران بتحطم مروحية عسكرية وكان على متنها الطائرة 4 من أفراد الطاقم، وقد نجوا جميعا. وأصيب أحد الجنود وتم نقله إلى المستشفى.



ووقع كلا الحادثين في منطقة صحراوية.