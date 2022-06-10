انت الان تتابع خبر تحطم طائرة أمريكية بثاني حادث من نوعه خلال يومين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في ولاية كاليفورنيا في حادث هو الثاني من نوعه في اليومين الماضيين.
وأعلنت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة من طراز "إم في 22 أوسبري.
ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة "إل سنترو" للطيران بتحطم مروحية عسكرية وكان على متنها الطائرة 4 من أفراد الطاقم، وقد نجوا جميعا. وأصيب أحد الجنود وتم نقله إلى المستشفى.
ووقع كلا الحادثين في منطقة صحراوية.
ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة "إل سنترو" للطيران بتحطم مروحية عسكرية وكان على متنها الطائرة 4 من أفراد الطاقم، وقد نجوا جميعا. وأصيب أحد الجنود وتم نقله إلى المستشفى.
ووقع كلا الحادثين في منطقة صحراوية.