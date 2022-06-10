انت الان تتابع خبر محكمة إسبانية تستجوب رئيس 'NSO' الإسرائيلية بعد فضائح التجسس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان إن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى تل أبيب لاستجواب الرئيس التنفيذي في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس. ولم تورد المحكمة موعدا للإدلاء بالشهادة.

وفتح القاضي التحقيق بعد أن قالت الحكومة إن برنامج بيغاسوس استُخدم في التجسس على وزراء مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا تسببت في استقالة رئيسة المخابرات باث إستيبان الشهر الماضي.



ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء ومنهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس ووزير الداخلية فيرناندو جراندي مارلاسكا، ومن كان وراء ذلك.

وطلبت المحكمة بالفعل من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكاما سلطويين في مناطق أخرى من العالم استخدموه في التجسس على معارضين سياسيين ونشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية.

وقال البيان: إن القاضي رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالقضية، مما يمهد الطريق للكشف عن بعض التفاصيل التي ظلت سرية حتى الآن.



وكانت المحكمة قد طلبت بالفعل من شركة "ان اس او" تقديم معلومات حول بعض جوانب برنامج التجسس بيغاسوس، والذي ورد أنه استخدم في أجزاء أخرى من العالم من قبل بعض الحكام للتجسس على السياسيين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.