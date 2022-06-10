انت الان تتابع خبر لجنة تحقيق: اقتحام مبنى الكابيتول شكل ذروة لمحاولة انقلابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال تقديم تومسون أولى الخلاصات التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 6 كانون الثاني 2021.

وقال تومسون إنّ المتظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونغرس الأميركي بـ"تشجيع" من ترامب، وصرح بأن "المؤامرة" التي كانت وراء الهجوم تشكل "تهديدا مستمرا للديمقراطية" ولم تنته حتى الآن.



واشار عضو الكونغرس الديموقراطي بيني تومسون إلى إنّ المتظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونغرس الأميركي بتشجيع من ترامب.

واكد رئيس لجنة تحقيق النيابية الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، بأن "المؤامرة" التي كانت وراء الهجوم تشكل "تهديدا مستمرا للديمقراطية" ولم تنته حتى الآن.