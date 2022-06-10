انت الان تتابع خبر الدفاعات السورية تتصدى لقصف جوي إسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر رسمي عسكري سوري: "في تمام الساعة 20:4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".



وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".