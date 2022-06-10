محمد صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022

وتختلف هذا الجائزة عن جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين التي فاز بها صلاح هذا العالم أيضاً وجائزة رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير والتي عادت للنجم المصري، حيث تمنح هذه الجائزة بناء على تصويت اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



بهذه الجائزة رفع صلاح رصيده من الجوائز الفردية هذا الموسم إلى 5 جوائز، بعد جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين وجائزة رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير وجائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدفاً، وجائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليغ بـ13 تمريرة حاسمة.

وفي أول تعليق له بعد تتويجه بالجائزة المرموقة قال صلاح: "من الرائع الفوز بهذه الجائزة خاصة أن التصويت يأتي من اللاعبين. إنها تعد شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته، وتظهر لك أنك تحصل على ما عملت من أجله".

وأضاف صلاح: "لديّ خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي".

وسجل الدولي المصري، البالغ عمره 29 عاماً، 31 هدفاً في كل المسابقات مع ليفربول الموسم المنقضي، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما حلَّ وصيفاً لمسابقتي الدوري الإنجليزي خلف مانشسستر سيتي ودوري أبطال أوروبا خلف ريال مدريد الإسباني.

واحتفظ الإنجليزيان فيل فودن ولورين هيمب ثنائي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب ولاعبة من الشبان لهذا العام، بينما حصل مدرب إنجلترا السابق روي هودجسون، ومدربة فريق برايتون آند هوف ألبيون للسيدات هوب باول، على جوائز تقديرية لإسهاماتهما في اللعبة.

تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ضمت تشكيلة العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 لاعبين من ليفربول، و3 لاعبين من البطل مانشستر سيتي، ولاعب من تشيلسي، ولاعب من مانشستر يونايتد.