شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 9 آلاف و 315 إصابة جديدة، بينها 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و209 آلاف و650 إصابة.

كما أضافت البلاد 18 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و341 وفاة.

وحتى منتصف ليل الخميس، تلقى 33ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 6ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.