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ما هى منظومة المترولوجيا وكيف عرفها قانون المعايرة وأنواعها؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) حتى عام 2022 على تعريف محدد لمنظومة المترولوجيا وتصنيفها، حيث حدد المترولوجيا بثلاثة أنواع وهى العلمية، الصناعية، القانونية . 

 

وبحسب تعريفات القانون جاءت كالتالى:- 

 

1 - منظومة المترولوجيا : البنيـة التحتية والأنشـطة الخاصة بجميــع الموضـــوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح لأدواته ، بالإضافة إلي الضبط الكمي للمنتجات في الأسواق.

 

2 - المترولوجيا العلمية : كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير أساليب قياس جديدة وتحقيق معايير القياس ، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلي المستخدم .

 

3 - المترولوجيا الصناعية : كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس علي التصنيع والعمليات الأخرى ذات الصلة ، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة مدي جـودتها للقيـاس .

 

4 - المترولـوجيا القـانونية : كل ما يتعلـق بالمتطلبـات والضوابط القانونية للقياسات ووحداتها وطرقها وأدوات القياس لحماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة وحماية المستهـلك والتجـارة .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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