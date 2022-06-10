شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى منظومة المترولوجيا وكيف عرفها قانون المعايرة وأنواعها؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) حتى عام 2022 على تعريف محدد لمنظومة المترولوجيا وتصنيفها، حيث حدد المترولوجيا بثلاثة أنواع وهى العلمية، الصناعية، القانونية .

وبحسب تعريفات القانون جاءت كالتالى:-

1 - منظومة المترولوجيا : البنيـة التحتية والأنشـطة الخاصة بجميــع الموضـــوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح لأدواته ، بالإضافة إلي الضبط الكمي للمنتجات في الأسواق.

2 - المترولوجيا العلمية : كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير أساليب قياس جديدة وتحقيق معايير القياس ، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلي المستخدم .

3 - المترولوجيا الصناعية : كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس علي التصنيع والعمليات الأخرى ذات الصلة ، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة مدي جـودتها للقيـاس .

4 - المترولـوجيا القـانونية : كل ما يتعلـق بالمتطلبـات والضوابط القانونية للقياسات ووحداتها وطرقها وأدوات القياس لحماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة وحماية المستهـلك والتجـارة .