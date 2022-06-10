شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بـ «ماريلاند» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار يوم الخميس في مصنع بولاية ماريلاند الأمريكية، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال مكتب مأمور الشرطة المحلي إن شخصا رابعا بالمنشأة أصيب في إطلاق النار، كما أصيب جندي بالولاية أيضا في تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وذكر مكتب مأمور مقاطعة واشنطن في منشور عبر فيسبوك " المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للمجتمع".

وفر المهاجم من مكان الحادث بعد إطلاق النار وتعقبته شرطة ولاية ماريلاند إلى تقاطع يبعد حوالي ستة أميال نحو الجنوب.

وقال مكتب المأمور "تم تبادل طلقات نارية بين المشتبه به والجندي".وأضاف "أن الاثنين أصيبا ونقلا لتلقي الرعاية الطبية".