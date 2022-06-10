شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن حوالي 45 ألفا و 540 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، ارتفع إلى أكثر من 34ر4 مليون حالة، تعافى منهم 26ر4 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 83 ألفا و 980 شخصا.

ولم تقدم البلاد اليوم الجمعة أي معلومات حول تسجيل وفيات إضافية.