شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: المؤسسات الوطنية الركيزة الأساسية للدولة الوطنية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية ستظل في محاربة الشائعات برفع الوعي العام للشعب، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية هي الركيزة الأساسية للدولة الوطنية الحديثة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمكنت من إعادة بناء جسور الثقة مع الشعب والتي تم استخدام فيها شكل من أشكال بث الوعى لدى كل فئات المجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن حرب الشائعات ستستمر وسيطول ولابد من مواجهته من خلال رفع وعى الشعب كى يعرف كيف يدقق في المعلومة قبل ان يساق خلفها، والدولة المصرية بدأت تبنى في كل الاتجاهات صحة وتعليم وبنية تحتية .