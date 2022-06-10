شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: الاعتداء على أربيل «إجرامي» ومدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل بـ«عمل إجرامي مُدان»، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الاعتداء بطائرة مسيَّرة على أربيل».

وقال الكاظمي، بحسب البيان: «إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، ليل الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى، وضرب مفاهيم الدولة»، مبينًا «أن الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار».

من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وذكر البيان «أن الاتصال شهد التأكيد على أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى».

من ناحيته قال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة له على «تويتر»: «إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين».

وأضاف: «إنه يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار، ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين على القانون».

وليل الأربعاء، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إصابة ثلاثة مواطنين جراء سقوط طائرة مسيرة في أربيل.

وذكر الجهاز «أنه في الساعة 9:35 مساء تعرض الطريق الرابط بين أربيل وبيرمام (صلاح الدين) لسقوط طائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح بسيطة وتضرر عدة سيارات».