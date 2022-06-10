شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعيد تسمية بعثتها الدبلوماسية للفلسطينيين بالقدس والان نبدء بالتفاصيل
وأعيد تسمية (وحدة الشؤون الفلسطينية) داخل السفارة الأمريكية لتصبح (مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية في القدس) على «تويتر».
وفي داخل فلسطين، أوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهيد محمود أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.
وبيَّنت أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلحول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.
من جهته، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبو عيهور.
ودعا الإدارة الأمريكية للتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف إرهابها المنظم ضد أبناء شعبنا، والكف عن سياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها، وذهب ضحيتها العديد من الأطفال والشباب والنساء.
وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال ، بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية. حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».