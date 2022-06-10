شكرا لقرائتكم خبر عن «زيلينسكي»: حصار الروس لموانئ أوكرانيا يقتل العالم جوعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين، أمس الخميس: إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في حين حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من موت الملايين جوعًا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا.

وحذر زيلينسكي في بيان بثه التليفزيون من أن العالم على شفا «أزمة غذاء مروعة» مع عدم قدرة أوكرانيا على تصدير كميات كبيرة من القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى كانت «تقوم بدور داعم لاستقرار الأسواق العالمية».

وأضاف: «هذا يعني، للأسف، أنه قد يكون هناك نقص فعلي في المنتجات في عشرات من دول العالم، قد يتضور ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود».