تحطم مقاتلة صينية أثناء مهمة تدريب ومقتل شخص

الصين (أ ف ب).

أفاد التلفزيون الرسمي أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية تحطمت في وسط البلاد خلال مهمة تدريب اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بينما نجح الطيار في القفز منها.

ونقل المصابون والطيار إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم بالقرب من مطار في مدينة شيانغيانغ بإقليم هوبي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وأضاف التلفزيون أن السلطات تسعى لتحديد سبب الحادث وتقييم الإصابات.

والطائرة من طراز شنغدو إف-7 وهي النسخة الصينية من المقاتلة السوفيتية ميغ-21 وتم إنتاجها لأول مرة في الستينيات، وهي واحدة من أقدم أنواع الطائرات المقاتلة التي تستخدمها بكين.