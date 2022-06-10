شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تبرع الطفل بأعضائه لوالدته؟..القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، على اشتراطات محددة، لإجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها من شخص إلى آخر، وذلك من أجل التصدى لكافة الممارسات غير الشرعية ومنع التحايل على القانون من أجل تحويل بنود التشريع لتجارة غير شرعية تستهدف إجراء هذه العمليات نظير مقابل مادى.

ومن أهم القضايا التي حسمها القانون نقل الأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وذلك على النحو الآتى:

1.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء.

2.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء.

3. عند عملية نقل الأعضاء بين الأشقاء يشترط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

4.وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.