شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 10 إصابات جديدة بجدري القردة في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، عن احتمال إصابة عشرة أشخاص في المدينة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تحديث للمعلومات على الموقع الإلكتروني الصحي للمدينة إن :" معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من حالات خفيفة، وإنه لم يتم إدخالهم إلى المستشفى وتعافوا من تلقاء أنفسهم".

وأضاف التحديث، أن الحالات الحالية تنتشر في المقام الأول بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، لكنه أشار إلى أنه بالإمكان تعرض أي شخص للإصابة بالمرض ومن ثم نشره.