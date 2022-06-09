بالفيديو - بايدن يتعثر مجدداً على سلّم الطائرة الرئاسية

قبل ساعات من تسجيل الرئيس الأميركي جو بايدن، مقابلة مع الكوميدي جيمي كيميل عبر شبكة «إيه بي سي»، التقطت الكاميرات لحظة تعثره مرة أخرى خلال صعوده على متن الطائرة الرئاسة «إير فورس وان».

بدأ بايدن صعوده المشحون إلى سلم الطائرة بعد رفضه تلقي أسئلة من الصحافيين، الذين تذمروا في أثناء الرحلة إلى لوس أنجليس بشأن افتقار بايدن إلى الحضور الصحافي، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

ذهب ترنح الرئيس دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن اللقطات لم يتم نشرها على الفور من منافذ التلفزيون، التي لديها إمكانية الوصول إلى اللقطات غير المعدلة.

تم حجز مقابلة بايدن مع كيميل، الممثل الكوميدي، على الرغم من حقيقة أن الرئيس لم يجرِ مقابلة رسمية مع أحد المراسلين الصحافين منذ نحو أربعة أشهر.

قبل سقوطه بقليل، ألقى بايدن بياناً رداً على الانتخابات التمهيدية مساء الثلاثاء التي تضمنت استدعاء المدعي العام لمنطقة سان فرنسيسكو تشيزا بودين.

قال: «أعتقد أن الناخبين أرسلوا رسالة واضحة الليلة الماضية... على كلا الطرفين التصعيد وفعل شيء حيال الجريمة، وكذلك عنف السلاح».