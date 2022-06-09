نواب الكتلة الصدرية يوقعون استقالاتهم في الحنانة

بغداد - ياسين صفوان - وقع نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم في الحنانة بمحافظة النجف بعد ساعات من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ووجه الصدر، الخميس، نواب الكتلة الصدرية إلى كتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا "للايعاز لهم بتقديمها في قادم الايام".

وجاء في بيان للتيار الصدري، إن "نواب الكتلة الصدرية يوقعون استقالاتهم جميعا دون استثناء في الحنانة المطهرة".

وأضاف البيان أن النواب "يضعونها تحت امر سماحة القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه".