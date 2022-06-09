انت الان تتابع خبر إطلاق نار في ولاية أمريكية.. وقوع إصابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع إصابات في حادث إطلاق النار بمدينة سميثسبرغ بولاية ماريلاند اليوم الخميس.
وأكدت الشرطة أن المهاجم "لم يعد يمثل خطرا على المجتمع"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.
وكتب النائب المحلي ديفيد ترون على "تويتر": "نحن نتابع عن كثب حادث إطلاق النار الجماعي في سميثسبرغ الآن، ومكتبنا على اتصال مع المسؤولين على الأرض".
ودعا النائب السكان المحليين إلى الابتعاد عن مكان الحادث.
وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق "قدر ما نستطيع".
وكتب النائب المحلي ديفيد ترون على "تويتر": "نحن نتابع عن كثب حادث إطلاق النار الجماعي في سميثسبرغ الآن، ومكتبنا على اتصال مع المسؤولين على الأرض".
ودعا النائب السكان المحليين إلى الابتعاد عن مكان الحادث.
وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وحددت مكانا للصحفيين لإطلاعهم على تفاصيل الحادث لاحقا.