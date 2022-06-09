حزب الله يدعو إلى منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

دعا حزب الله، اليوم الخميس، إلى منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل ”كاريش“، الذي تعتبر بيروت أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها، محذراً الشركة المالكة لسفينة الإنتاج والتخزين التي وصلت قبل أيام تمهيداً لبدء عملها في الموقع.



وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، في كلمة بثّتها قناة ”المنار“ التابعة لحزبه: ”الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش ووقف هذا النشاط الذي سيبدأ ويمكن أن يكون قد بدأ“.

وشدّد على أن ”المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، والأمل الوحيد المنقذ للشعب اللبناني“، مضيفًا أن ”المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي“.