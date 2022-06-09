وكالة‭:‬ منطقة انفصالية في أوكرانيا تعلن إرسال حبوب "محررة" إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات

أفادت وكالة ”تاس“ للأنباء بأن منطقة لوغانسك، وهي إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا، أعلنت اليوم الخميس أنها ستبدأ قريبا إرسال شحنات حبوب ”حررتها“ قواتها بالسكك الحديدية إلى روسيا.



وقال يوري برونكو، وزير الزراعة في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إنه لم يُرسل إلى الآن سوى كميات صغيرة من الحبوب بالشاحنات.

ونقلت عنه الوكالة قوله: ”غدا لحظة تاريخية.. ستذهب أولى عربات القطارات المحملة بالحبوب إلى روسيا.. 50 عربة.. أكثر من 3000 طن“.