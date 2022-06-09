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تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى فاعليات تخرج سفراء المناخ بجامعة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فاعليات تخريج سفراء المناخ الأفارقة والمصريين بجامعة عين شمس، وتخريج الدفعات التدريبية الثالثة والرابعة في إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27 بالشراكة مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي .

 

شهد التخرج، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدكتور المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور بكري عثمان ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من خبراء المناخ والبيئة ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر".

 

وقال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مؤسس مبادرة سفراء المناخ، أن قضية التغيرات المناخية قضية حاكمة، وتحتاج إلي تكاتف الجهود نحو تحقيق أمن اجتماعي بالاستمرار في رفع درجة الوعي بالقضية، عن طريق الشراكه التنموية، وأننا يجب أن نستثمر الثورة التكنولوجية للتحول للاخضر ومحاولة سد الفجوة وتغير الجغرافيا الاقتصادية والتفاوت الكبير في الدخل بين الدول الناتجه عن الثورة الصناعية، تلك الجهود المستمرة تصل بنا الي نتائج عظيمة في إطار التحضير لقمة المناخ القادمة COP27 .

 

ضم وفد التنسيقية، حسام الدين محمود، محمد الصعيدي، أحمد نشأت، يحيي السيد، أحمد نجيب، محمود الماظ، نورهان سمير، سميرة الشريف، محمد البطران، وجمال سالم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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