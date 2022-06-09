شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: الموافقة على التعريفة الجمركية تساهم فى توطين الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموافقة على التعريفة الجمركية تساهم في توطين الصناعة الوطنية في مصر، موضحا أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادى رغم أزمة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز: مطلوب مننا حماية المصنع المصرى ودعمه من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتشغيل المصانع والعمال في مصع وأصنع منتج محلى لكفاية السوق.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا بد من أن أجود من منتجى المحلى من أجل أن ينافس في السوق الخارجي، وإذا لم أعط المصنع المصرى مميزات لن يستطيع أن ينافس في السوق الخارجي.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن أزمة التضخم قد تأخذ من 6 إلى 8 شهور من أجل السيطرة عليها.