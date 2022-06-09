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خطة النواب: الموافقة على التعريفة الجمركية تساهم فى توطين الصناعة الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموافقة على التعريفة الجمركية تساهم في توطين الصناعة الوطنية في مصر، موضحا أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادى رغم أزمة والحرب الروسية والأوكرانية.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز: مطلوب مننا حماية المصنع المصرى ودعمه من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتشغيل المصانع والعمال في مصع وأصنع منتج محلى لكفاية السوق.

 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا بد من أن أجود من منتجى المحلى من أجل أن ينافس في السوق الخارجي، وإذا لم أعط المصنع المصرى مميزات لن يستطيع أن ينافس في السوق الخارجي.

 

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن أزمة التضخم قد تأخذ من 6 إلى 8 شهور من أجل السيطرة عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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