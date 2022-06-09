شكرا لقرائتكم خبر عن «زيلينسكي» يفرض عقوبات على «بوتين» وعشرات من كبار المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إنه وقع مرسوما بفرض عقوبات، تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعشرات من كبار المسؤولين الروس الآخرين.

ومن بين المسؤولين الذين خضعوا للعقوبات المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية المخضرم سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

والعقوبات التي فُرضت في الشهر الرابع من الغزو الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير شباط لن يكون لها على الأرجح أي تأثير يتجاوز الأثر الرمزي.

وفي المراحل الأولى من الحرب، كان زيلينسكي يسعى لعقد لقاء مع بوتين، وهي فكرة قلل الكرملين من أهميتها قائلا إنه لا يزال هناك الكثير من مفاوضات السلام التمهيدية التي يتعين على وفود البلدين القيام بها.

ومحادثات السلام مجمدة الآن وتضغط أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سابعة من العقوبات على روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الأربعاء "نظرا لأن روسيا تهدف على ما يبدو للقتال في أوكرانيا حتى آخر روسي، فينبغي بالطبع زيادة ضغوط العقوبات".