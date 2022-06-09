شكرا لقرائتكم خبر الأسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.

وقال في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) «إذا كان هناك غزو فسيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق في سوريا وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء».

وأضاف «منذ عامين ونصف العام حصل صدام بين الجيشين السوري والتركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون الوضع نفسه بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية».