شكرا لقرائتكم خبر صالح لوليامز: نريد الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وتناول الجانبان مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية، ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت.