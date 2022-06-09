سلال سعودية في مأرب ومركز لغسيل الكلى بالضالع

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ووقع المركز في عدن اتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع ضمن مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي، وتتضمن تأمين مواد الاستصفاء الدموي للمركز، وأدوية ومواد صحية ووجبات غذائية للمرضى، وقطع غيار ومستلزمات الصيانة، إضافة إلى دفع النفقات التشغيلية للكادر الطبي والصحي والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني أن المشروع سيسهم في خدمة المستفيدين من مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير محطة تحلية حديثة وأجهزة للغسيل الكلوي.
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