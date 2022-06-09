شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية في مأرب ومركز لغسيل الكلى بالضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 407 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.322 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ووقع المركز في عدن اتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع ضمن مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي، وتتضمن تأمين مواد الاستصفاء الدموي للمركز، وأدوية ومواد صحية ووجبات غذائية للمرضى، وقطع غيار ومستلزمات الصيانة، إضافة إلى دفع النفقات التشغيلية للكادر الطبي والصحي والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني أن المشروع سيسهم في خدمة المستفيدين من مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير محطة تحلية حديثة وأجهزة للغسيل الكلوي.